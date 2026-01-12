Birkenstock anticipe une forte hausse de ses revenus au premier trimestre de son exercice 2025/2026
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 15:15
La marque allemande de sandales, claquettes et chaussures explique que l'écart entre la croissance publiée et celle à taux de change constant est principalement dû à la dépréciation significative du dollar américain par rapport à l'euro au cours de ce trimestre, comparée à la même période, un an avant.
Birkenstock communique cette mise à jour avant sa journée investisseurs (Capital Markets Day) prévue le 28 janvier prochain.
Elle dévoilera ses résultats financiers de ce premier trimestre le 12 février prochain, avant l'ouverture des marchés américains.
Valeurs associées
|44,480 USD
|NYSE
|+2,39%
