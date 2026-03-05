Bioventus progresse après des résultats trimestriels meilleurs que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Bioventus BVS.O augmentent de 7,58% à 9,11 dollars avant bourse

** La société affiche un bénéfice ajusté de 24 cents par action au quatrième trimestre, contre 22 cents par action estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Ventes nettes de 157,9 millions de dollars au 4ème trimestre, contre 154,9 millions de dollars estimés par les analystes

** Les ventes de traitements de la douleur ont augmenté de 15,1% à 79,7 millions de dollars, aidées par une forte demande pour ses injections dans l'arthrose du genou

** Les ventes de solutions chirurgicales ont augmenté de 3,4% à 55,5 millions de dollars, aidées par une demande accrue aux Etats-Unis pour ses produits de greffe osseuse

** BVS prévoit un chiffre d'affaires net de 600 à 610 millions de dollars pour l'exercice 26, contre 604,2 millions de dollars estimés

** Les actions de BVS ont baissé de plus de 29 % en 2025