Biotechs : l'obésité et la Chine vont départager les gagnants du second semestre

Après un rallye de 56% en un an, les prochains gains dépendront surtout des traitements oraux, des résultats cliniques et de la capacité à résister à la concurrence chinoise.

Avec une progression supérieure à 56% sur les douze mois au 7 juillet, contre 29% pour le Nasdaq 100, le rallye des biotechnologies entre dans une phase plus exigeante selon Goldman Sachs. La banque américaine estime que l'innovation clinique, l'expansion du marché de l'obésité et le retour des acquisitions peuvent encore soutenir certaines biotechs, mais après la forte revalorisation du secteur, le potentiel dépend désormais surtout des résultats cliniques et de leur conversion en revenus ou en offres de rachat.

Parmi les différents moteurs de croissance, l'obésité conserve la place centrale. Goldman Sachs a relevé de 15% son estimation du marché mondial en 2030, à 114 MdsUSD, dont 40% pourraient provenir des traitements oraux. Plus simples et généralement moins coûteux que les injections, ces médicaments devraient élargir la population traitée plutôt que simplement cannibaliser les ventes d'Eli Lilly et Novo Nordisk. L'ouverture progressive du remboursement par Medicare et le relèvement à 42% de la part attendue des ventes hors des Etats-Unis renforcent cette perspective.

Cette promesse devra néanmoins être confirmée au second semestre par plusieurs résultats cliniques attendus dans les maladies cardiovasculaires, le cancer et la maladie d'Alzheimer. Après la forte hausse des cours, les sociétés affichant une efficacité différenciée, une bonne tolérance et une trésorerie suffisante devraient être récompensées, tandis que les échecs seront probablement plus sévèrement sanctionnés.

A cette sélectivité clinique s'ajoute la montée en puissance de la Chine, qui représentait déjà 39% des essais mondiaux en 2023. Le recrutement des patients y est deux à cinq fois plus rapide et le coût par patient d'un essai de phase I proche du tiers de la moyenne mondiale. Cette efficacité favorise les biotechs chinoises et les laboratoires capables d'acquérir leurs actifs, mais réduit la prime de rareté accordée aux petites sociétés occidentales insuffisamment différenciées.