Biosynex : vote des créanciers sur le plan de sauvegarde financière

Le 29 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a placé le laboratoire Biosynex en procédure de sauvegarde, prolongée jusqu'en septembre 2026. Cette démarche permet de geler les dettes passées pour restructurer l'entreprise et la recentrer sur ses activités rentables.

"Cette démarche visait à offrir un cadre protecteur afin d'optimiser la structure financière du laboratoire français pour l'adapter aux exigences de son développement futur et lui permettre de restructurer ses activités pour se recentrer sur les activités rentables et à potentiel. Le passif antérieur à la procédure de sauvegarde de la société a été gelé durant cette procédure", explique Biosynex dans un communiqué.

L'administration judiciaire a été confiée à Maître Weil (SAS Weil-Guyomard-Lutz) et la fonction de mandataire à Maître Flesch (SELARL MJ Synergie).

Convocation des classes de parties affectées

"Par courrier du 12 août 2026, l'administrateur judiciaire de la société Biosynex a avisé les titulaires de créances et de droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de leur qualité de classe de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde et qu'ils sont en conséquence membres d'une classe de parties affectées", peut-on lire aussi dans ce communiqué.

Dans ce contexte, les créanciers de la société Biosynex, membres des classes de parties affectées, sont appelés à voter et se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde qui leur a été transmis le 3 septembre 2026. Le projet de plan de sauvegarde n'emportant modification, ni des statuts, ni de la participation ou des droits des actionnaires, ceux-ci ne font partie d'aucune classe de parties affectées et n'auront pas à se prononcer sur l'adoption du plan de sauvegarde.

Les votes se dérouleront du 4 au 24 septembre 2026 à 12h00 (avec une comptabilisation des votes le 25 septembre 2026). Un communiqué de presse sera publié indiquant le résultat du vote.

Il est précisé que la société Biosynex a obtenu, par ordonnance du 20 août 2026 rectifiée par ordonnance du 26 août 2026, une dérogation sur le délai de consultation des créanciers avec une réduction du délai de consultation à 15 jours.