Biosynex : "Un début d'année exceptionnel !"

Publication du CA T1 2021



Au titre de son premier trimestre de l'exercice 2021, Biosynex affiche des chiffres dynamiques et supérieurs à nos attentes. Le CA ressort en hausse de 459% à 75,0 M€. Le Groupe profite toujours du contexte sanitaire, essentiellement grâce a? la vente de produits de prévention et de dépistage de la Covid-19. Alors que l'exercice débute sous les meilleurs auspices, le management demeure confiant et anticipe une poursuite de la croissance au T2.



Recommandation



Après la mise à jour de nos estimations et de notre modèle de valorisation (DCF et comparables), notre objectif de cours ressort à 40,00 € (vs 35,00 €) et notre recommandation reste à Achat.