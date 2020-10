Biosynex : Résultats semestriels au-dessus de nos attentes / S2 prometteur

Publication des résultats semestriels S1

Pour un CA déjà publié en progression de 146,4% à 44,3 M€ au S1 2020, Biosynex annonce des résultats en nette progression par rapport au S1 2019. L'EBE ressort à 11,8 M€ (vs 1,1 M€) soit une marge de 26,8%. Après impact des amortissements et des provisions, le ROC ressort à 8,6 M€ (vs 0,7 M€). Le RN s'établit à 6,2 M€ (vs 0,6 M€). Alors que les 6 premiers mois sont exceptionnels, le management affiche sa confiance et vise désormais un CA 2020 de 100 M€. Malgré l'excellente performance du titre (+585% en ytd), nous estimons que le potentiel de revalorisation n'est pas épuisé.

Recommandation

Après la mise à jour de nos estimations et de notre modèle de valorisation (DCF et comparables), notre objectif de cours ressort à 22,00 € (vs 15,00 €) et notre recommandation reste à Achat.