Biosynex : "Reprise de notre recommandation / une année dynamisé par le Covid-19"

Point d'activité

Après avoir suspendu notre recommandation en mars en raison du manque de visibilité, nous reprenons la couverture de Biosynex. Le spécialiste des autotests fait partie aujourd'hui des rares sociétés qui ont su tirer parti de la situation actuelle en annonçant un CA à fin Mai 2020 de 34,0 M€ y.c Biosynex Suisse (vs 35,2 M€ sur 12 mois en 2019 y.c Biosynex Suisse). La très forte dynamique de croissance observée sur le S1 est portée par les ventes de produits liés au Covid-19 et notamment 1/ les tests de diagnostic (PCR et sérologique) et 2/ les produits de thermométrie. Alors que la société devrait connaitre une année de forte croissance, le dossier nous parait encore porteur malgré le fort rerating du titre depuis le début de l'année (+238,5%).

Recommandation

Après la mise à jour de nos estimations et de notre modèle de valorisation (DCF et comparables), notre objectif de cours ressort à 11,00 €(vs sous-revue) et notre recommandation passe à Achat (vs sous-revue)