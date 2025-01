Biosynex lance une augmentation de capital de 7,6 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Il s'agit pour la société de renforcer son bilan et se doter de nouvelles ressources financières, pour "sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois, notamment par le financement de son besoin en fonds de roulement".

(AOF) - Biosynex annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant cible de 7 987 161 euros, au prix de 1,00 euro par action présentant une décote faciale de 48% par rapport a la moyenne des prix des actions échangées pendant les 35 dernières séances de bourse (1,91 euro), avec une parité de 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes. Le groupe est spécialiste du diagnostic de santé, des tests rapides, du monitoring des biothérapies et de la biologie moléculaire.

