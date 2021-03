Biosynex - Etude : "Capitaliser sur cette belle année !"

Publication des résultats annuels 2020



Pour un CA déjà publié en progression de 338% à 153,9 M€ en 2020, Biosynex annonce des résultats en très forte progression. Profitant de l'émergence de la pandémie de Covid-19, le Groupe dévoile des chiffres au-dessus de nos attentes avec un EBE qui ressort à 52,0 M€ (x22,6) et un ROC à 44,9 M€.



Des estimations revues à la hausse !



Suite à ce communiqué et alors que le Groupe profite d'un bon momentum avec des volumes de test Covid encore plus importants qu'en 2020, nous ajustons nos estimations de CA et d'EBE 2021 à 150,0 M€ (vs 131,8 M€) et 49,0 M€ (vs 30,2 M€). De plus, le management devrait capitaliser sur l'exercice 2020 afin de consolider le nouveau statut de Biosynex et asseoir les fondamentaux actuels. Pour cela, et alors que la société a les moyens de saisir des opportunités, le Groupe à annoncé vouloir privilégier le M&A pour accélérer sa croissance.



Recommandation



Par conséquent, nous relevons notre objectif de cours à 35,00€ (vs 30,00 €). Cette dernière se base sur une moyenne équipondérée entre un DCF et des comparables boursiers. Le potentiel de hausse, qui ressort à 68%, nous incite à conserver notre opinion à l'Achat sur la société.