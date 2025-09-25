Biosynex demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde

(AOF) - Biosynex a indiqué ne pas avoir réussi à finaliser son programme de cession et a été contraint de réviser à la baisse son plan d’affaires en raison d’un climat des affaires difficile aux États-Unis, une consommation des ménages en berne de part et d’autre de l’Atlantique et une conjoncture politico-économique compliquée en France. Avec un chiffre d’affaires de 50,8 millions d’euros, en baisse de 6 % au premier semestre, le laboratoire estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’honorer ses échéances de remboursement d’emprunts en 2026.

Par conséquent, Biosynex a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal judiciaire de Strasbourg pour lui permettre de restructurer son endettement bancaire, qui s'élève à ce jour à 59,6 millions d'euros.

En parallèle, Avalun, filiale de Biosynex, a déposé une déclaration de cessation de paiement auprès du même tribunal.

