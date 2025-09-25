 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 805,50
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Biosynex demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
information fournie par AOF 25/09/2025 à 18:21

(AOF) - Biosynex a indiqué ne pas avoir réussi à finaliser son programme de cession et a été contraint de réviser à la baisse son plan d’affaires en raison d’un climat des affaires difficile aux États-Unis, une consommation des ménages en berne de part et d’autre de l’Atlantique et une conjoncture politico-économique compliquée en France. Avec un chiffre d’affaires de 50,8 millions d’euros, en baisse de 6 % au premier semestre, le laboratoire estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’honorer ses échéances de remboursement d’emprunts en 2026.

Par conséquent, Biosynex a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal judiciaire de Strasbourg pour lui permettre de restructurer son endettement bancaire, qui s'élève à ce jour à 59,6 millions d'euros.

En parallèle, Avalun, filiale de Biosynex, a déposé une déclaration de cessation de paiement auprès du même tribunal.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BIOSYNEX
1,2100 EUR Euronext Paris +1,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank