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Biosynex
information fournie par AOF 25/05/2026 à 08:29

(Zonebourse.com) - Biosynex annonce avoir reçu une offre ferme émanant d'un acteur industriel du secteur pharmaceutique en vue de la cession de l'intégralité de son activité de biologie moléculaire interne. Cette opération, valorisée autour de 4 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie de recentrage engagée par le groupe dans le cadre de sa procédure de sauvegarde.

La finalisation de la transaction reste soumise à deux conditions suspensives : l'autorisation du juge-commissaire chargé de la procédure de sauvegarde ainsi que l'accord des créanciers disposant de nantissements sur le fonds de commerce concerné. Leur levée est attendue début juin 2026.

L'accord prévoit la cession du fonds de commerce lié aux gammes Ampliflash® et Ampliquick®, incluant les actifs technologiques, les capacités de production et les équipes R&D dédiées. La fabrication des produits restera toutefois assurée par Biosynex pendant une période transitoire.

Le produit de cession, d'environ 4 MEUR, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations et demeurera indisponible pendant la période d'observation de la société.

Avec cette opération, Biosynex entend rationaliser son portefeuille d'activités et concentrer ses ressources sur ses segments stratégiques : santé familiale, monitoring des biothérapies et tests rapides.

"Cette cession représente une étape clé dans l'évolution de notre feuille de route stratégique", souligne Larry Abensur, PDG de Biosynex. Selon lui, l'opération doit permettre à l'activité de biologie moléculaire de bénéficier d'un environnement industriel propice à l'accélération de son développement technologique, tout en apportant au groupe des ressources financières supplémentaires dans la préparation de son plan de sauvegarde.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/05/2026 à 08:29:00.

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