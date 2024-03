BioSenic présente des données précliniques concluantes sur son médicament ATO pour le contrôle des principaux symptômes au Congrès mondial 2024 sur la sclérose systémique

• Des données précliniques dans un modèle de souris transgénique montrent des effets bénéfiques sur divers symptômes cliniques analogues à ceux observés dans la sclérose systémique humaine.

• Les résultats peuvent étayer un futur programme clinique.



Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 20 mars 2024 à 07h00 CEST – BIOSENIC (Euronext Bruxelles et Paris: BIOS), la société en phase clinique spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, a présenté les dernières données sur le trioxyde d'arsenic (ATO) pour le traitement de la sclérodermie systémique (ScS) lors du 8e Congrès mondial sur la sclérodermie systémique 2024. Les données, obtenues avec le laboratoire de Yannick Allanore, MD, Ph.D. de l'Hôpital Cochin, apportent des preuves supplémentaires de l'utilisation de l'ATO dans de multiples conditions auto-immunes, comme cela a été observé dans divers modèles animaux et dans de récents essais cliniques pilotes chez l'homme.