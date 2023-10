Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis: un partenariat signé au Brésil dans le Covid information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Le titre Biophytis prenait près de 6% lundi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un partenariat avec Innovation Solutions Pharma prévoyant la mise à disposition de Sarconeos (BIO101) pour les patients brésiliens hospitalisés en soins intensifs à cause du Covid-19.



Dans le cadre de cet accord, Innovative Solutions Pharma - un spécialiste sud-américain des opérations de développement clinique et d'enregistrement de médicaments - représentera Biophytis auprès de l'agence sanitaire brésilienne afin de lever la suspension du programme d'accès précoce (EAP) qui avait été autorisé début 2022.



Ce programme permettra de traiter pendant 28 jours un maximum de 80 patients souffrant de formes graves du Covid, au stade critique, sous ventilation mécanique dans les unités de soins intensifs des hôpitaux brésiliens.



Cet accord intervient alors que le nombre de patients hospitalisés pour cause de COVID-19 augmente fortement actuellement au Brésil.



Dans un communiqué, Biophytis estime que la mise à disposition de Sarconeos (BIO101) pour les patients brésiliens hospitalisés en soins intensifs à cause du Covid-19 représente une 'étape clé' vers la mise sur le marché du produit.



L'entreprise ambitionne de démarrer ce programme d'accès précoce au Brésil au premier trimestre 2024 tout en poursuivant l'extension de notre programme d'accès précoce en France et dans d'autres pays.



Parallèlement, Biophytis indique avoir reçu un avis de radiation du Nasdaq, au motif que la société ne s'est pas encore conformée à l'exigence minimale de capitaux propres de 2,5 millions de dollars pour le maintien d'une cotation.



L'entreprise dit avoir l'intention de demander une audience devant le comité afin de de présenter son plan visant à retrouver et maintenir la conformité à l'exigence de capitaux propres.





