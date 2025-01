Biophytis suspendue avant la conclusion d'une opération de refinancement

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Biophytis annonce aujourd’hui que la cotation de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription d’actions (BSA) sur le marché Euronext Growth, ainsi que ses ADS (American Depositary Shares) sur le marché OTC, sera temporairement suspendue à compter de l’ouverture de la Bourse. Cette société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l’âge précise que cette suspension intervient avant la conclusion d'une opération de refinancement. Les détails seront communiqués à la reprise de la cotation, "dans les prochains jours".

