Biophytis sera à San Francisco durant la JP Morgan Healthcare Conference de 2025

Biophytis participera à la toute première édition du BioPharma Obesity Innovation Forum (#Sachs_BOIF) le 11 janvier 2025 à San Francisco, ainsi qu’à la conférence BIO@JPM Week à l’occasion de la 43ème édition de la JP Morgan Healthcare Conference qui se tient également à San Francisco du 13 au 16 janvier 2025.



La JP Morgan Healthcare Conference est le plus grand événement mondial de la santé, mettant en relation les leaders mondiaux du secteur, les biotechs et créateurs de technologies innovantes avec les investisseurs et membres de la communauté financière internationale.



Le BioPharma Obesity Innovation Forum est la première édition d’un forum consacré à l’obésité réunissant plus d'une centaine de sociétés innovantes, d'organismes de recherche et d'investisseurs. A cette occasion,



Biophytis interviendra le 11 janvier à 1.50PM pour présenter le positionnement de la Société dans l’obésité et détailler son programme de développement et les réalisations à venir en 2025.



Par ailleurs Biophytis sera également présent à la conférence BIO@JPMWeek afin de multiplier les interactions avec les partenaires pharmaceutiques et les investisseurs.