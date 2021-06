Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 30 juin 2021, à 23h CET - Biophytis SA (Nasdaq CM: BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), (ci-après désignée « Biophytis » ou « la Société »), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui avoir sécurisé des contrats portant sur la fabrication de lots d'enregistrement de Sarconeos (BIO101) avec un acteur international majeur spécialisé dans le développement et la production à façon (CDMO, Custom Development and Manufacturing Organization). Ces contrats sont signés en vue de préparer une potentielle demande d'autorisation pour l'utilisation du produit dans le traitement de la COVID-19, soit via la procédure d'utilisation d'urgence (EUA, Emergency Use Authorization) auprès de la FDA ou celle de mise sur le marché conditionnelle (Conditional Market Approval) auprès de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA). La Société annonce également les prochaines étapes suivantes :