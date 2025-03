Biophytis: résultats positifs contre la sarcopénie

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le produit a également montré une excellente tolérance: à toutes les doses étudiées, il présente un profil de sécurité très favorable, sans aucun événement indésirable grave (EI) lié au produit. Son efficacité est qui plus est accrue chez les populations à risque, avec un effet thérapeutique nominalement significatif par rapport au placebo sur la vitesse de marche (400MWT) observé chez les sous-groupes de patients à vitesse de marche lente et chez ceux souffrant d'obésité sarcopénique.

(AOF) - Biophytis (+15,02% à 0,36 euro) bondit après la publication des résultats de l’étude clinique de phase 2 Sara-INT dans le "Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle" (JCSM), journal de référence pour la recherche sur la sarcopénie ou diminution des capacités musculaires due à l'âge. Son produit BIO101 (350 mg deux fois par jour) a montré une efficacité prometteuse avec une amélioration clinique significative dans le test de marche de 400 mètres (400MWT).

