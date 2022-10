Biophytis publie ses principaux agrégats financiers au 30 juin 2022, annonce un retraitement des états financiers publiés au 31 décembre 2021 et fait un point sur les développements opérationnels

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, U.S.), lundi 31 octobre, 2022, 23h CET – Biophytis SA (NasdaqCM: BPTS, Euronext Growth Paris: ALBPS) (la “Société” ou “Biophytis”), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, publie ses principaux agrégats financiers au 30 juin 2022 et annonce que les états financiers consolidés audités précédemment publiés par la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 sont en cours de retraitement pour corriger le traitement comptable du contrat de financement Kréos signé en novembre 2021.

Éléments financiers (non audités)



• Situation de trésorerie de 19,7 millions d'euros au 30 juin 2022 contre

23,9 millions d'euros au 31 décembre 2021



• Perte opérationnelle de 11,9 millions d’euros au 1er semestre 2022 contre 10,5 millions d’euros au 1er semestre 2021, résultant d’une augmentation des coûts des paiements en actions en raison de leur traitement comptable en IFRS2, en partie compensée par la baisse des coûts d’essais cliniques