Biophytis Propulse l’Innovation dans l’Obésité, la Santé Musculaire et la Longévité à la BIO International 2025

Biophytis est fière d’annoncer sa participation réussie à la BIO International Convention 2025, le plus grand et le plus complet événement mondial de la biotechnologie. Organisée au Boston Convention & Exhibition Center du 16 au 19 juin 2025, la convention a rassemblé 20 000 leaders de l’industrie du monde entier, offrant une plateforme inégalée pour la collaboration, les partenariats et les échanges scientifiques.



A cette occasion, Biophytis a échangé avec des dirigeants mondiaux de la biopharmaceutique, des investisseurs et des institutions de recherche, mettant en avant son portefeuille robuste et ses approches innovantes pour relever certains des plus grands défis de santé de notre époque. Les thérapies propriétaires de la Société, ciblant l’obésité, la perte musculaire liée à l’âge (sarcopénie) et les mécanismes biologiques du vieillissement, sont à l’avant-garde d’une nouvelle ère de médecine de précision et de longévité en bonne santé.