Biophytis prolonge son contrat avec Atlas pour sécuriser le financement de ses activités

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 19 juin 2024 – 23h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce le renouvellement de son accord de financement obligataire avec Atlas, un fonds d'investissement spécialisé basé à New York (États-Unis), afin de sécuriser le financement de ses activités et notamment le lancement de ses programmes cliniques OBA dans l’obésité et MYODA dans la Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD).