Biophytis - Prochaines étapes créatrices de valeur potentielle

COVA - Accélération du recrutement des patients dans l'étude clinique de phase 2/3 en deux parties évaluant Sarconeos (BIO101) dans le traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë liée à la COVID-19



? Fin du recrutement des patients pour la 1ere partie de l'étude prévu vers fin Décembre 2020



? Analyse intérimaire et fin du recrutement des patients (2eme partie) prévu au premier trimestre 2021



? Premiers résultats de l'étude complète attendus au deuxième trimestre 2021



? Des résultats positifs de COVA devraient permettre de déposer une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (Emergency Use Authorization - EUA) auprès de la FDA aux États-Unis et une autorisation de mise sur le marché conditionnelle auprès de l'Agence Européenne des Médicaments en Europe



o SARA-INT - L'étude clinique de phase 2 pour le traitement de la sarcopénie se poursuit. Sortie du dernier patient prévue vers fin Décembre 2020. Premiers résultats de l'essai clinique attendus au premier semestre 2021



o MYODA - Début de l'étude clinique de phase 1 pour le traitement de la Myopathie de Duchenne prévu au premier semestre 2021, en fonction de l'évolution de la pandémie de COVID-19