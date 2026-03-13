BIOPHYTIS PRÉSENTE SES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DANS L’OBÉSITÉ ET LA SARCOPÉNIE AU CONGRÈS ICFSR

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 13 mars 2026 à 07h30 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce avoir participé à l’Intrinsic Capacity, Frailty and Sarcopenia Research Conference for Healthy Longevity (ICFSR), qui s’est tenue du 10 au 12 mars 2026 à Washington, DC (États-Unis). La conférence internationale de l’ICFSR (https://frailty-sarcopenia.com/) est un événement scientifique international de référence consacré à l’avancement de la recherche clinique sur la fragilité, la sarcopénie et plus largement les mécanismes du vieillissement.
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