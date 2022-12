BIOPHYTIS ORGANISE UN WEBCAST EN PRÉSENCE DE KEY OPINION LEADERS (KOL) SUR LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE COVA DE PHASE 2-3 DE SARCONEOS (BIO101) DANS LE TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE CHEZ LES PATIENTS COVID-19 À RISQUE D'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

A la suite à l'analyse post-hoc positive de l'étude clinique de phase 2-3 COVA soutenant fortement le potentiel thérapeutique de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la pneumonie chez les patients COVID-19 à risque d'insuffisance respiratoire, la direction de Biophytis vous invite à un événement en ligne avec les KOL.



Paris (France), Cambridge (Massachusetts, U.S.), le 30 novembre 2022, 23h00 – Biophytis SA (NasdaqCM: BPTS, Euronext Growth Paris: ALBPS) (la “Société” ou “Biophytis”), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui la tenue d’un événement en ligne où des Key Opinion Leaders ainsi que la direction de Biophytis présenteront un point d’étape sur l’évolution de la pandémie de COVID-19, les résultats de l'étude COVA de phase 2-3. Ils discuteront également des prochaines étapes réglementaires pour l'autorisation de mise sur le marché de Sarconeos (BIO101) chez les patients COVID-19 hospitalisés souffrant de pneumonie et à risque d'insuffisance respiratoire et de décès.