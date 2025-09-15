 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Biophytis obtient un financement public au Brésil pour l’essai de Phase 2 dans l’obésité et signe des accords avec des centres cliniques locaux de premier plan
information fournie par Boursorama CP 15/09/2025 à 07:00

Biophytis, entreprise de biotechnologie pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce aujourd’hui des avancées majeures dans la préparation de son essai OBA de Phase 2 de BIO101 dans l’atrophie musculaire associée à l’obésité. La Société, via sa filiale au Brésil, a obtenu le soutien financier d’EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) et a conclu des accords avec deux des centres de recherche médicale et clinique sur l’obésité les plus réputés du Brési : FARMAVAX-UFMG (Inovação de Fármacos e Vacinas, Université Fédérale du Minas Gerais) et FMRP-USP (Faculté de médecine de Ribeirão Preto, Université de São Paulo).

Renforcement du programme OBA Phase 2 au Brésil

Sur les 164 patients attendus, 122 seront sélectionnés au Brésil, ce qui fait de cette région un pilier du succès de l’essai OBA. Les accords avec FARMAVAX-UFMG et FMRP-USP offrent à Biophytis :
• Un accès à une expertise clinique de pointe dans l’obésité et les troubles métaboliques,
• Une population de patients large et diversifiée pour une sélection efficace,
• Mise à disposition d’une infrastructure adaptée pour une recherche clinique de haute
qualité conforme aux standards internationaux.

Ces partenariats assurent au Brésil un rôle clé dans la production de données cliniques solides sur BIO101 dans le cadre de cette nouvelle indication à forte prévalence.

Valeurs associées

BIOPHYTIS
0,1728 EUR Euronext Paris +2,86%

