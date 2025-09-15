Biophytis obtient le soutien public du Brésil pour son essai clinique dans l'obésité
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 10:16
L'entreprise indique qu'elle va bénéficier de l'aide de l'Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovaçao Industrial (Embrapii), une agence d'innovation soutenue par l'Etat, dont la mission est de promouvoir la collaboration en R&D industrielle et d'accélérer l'innovation clinique.
Dans un communiqué, Biophytis explique que cette avancée va lui permettre de préparer son étude de phase 2 sur son principal candidat-médicament BIO101 dans l'atrophie musculaire associée à l'obésité qui prévoit le recrutement de 164 patients, dont 122 au Brésil.
La biotech ajoute avoir conclu des accords avec deux centres de recherche médicale et clinique sur l'obésité les plus réputés du pays Farmavax-UFMG (Inovaçao de Fármacos e Vacinas, Université Fédérale du Minas Gerais) et FMRP-USP (Faculté de médecine de Ribeirão Preto, Université de São Paulo), ce qui va lui permettre d'initier prochainement l'administration de la première dose aux patients.
'Pour les investisseurs, cette étape renforce les chances d'un lancement et d'un déroulement de l'essai dans les délais, réduit les besoins en capitaux et confirme l'importance de BIO101 dans un segment thérapeutique mondial émergent pesant plusieurs milliards d'euros', résume Biophytis.
Suite à cette annonce, l'action progressait de 3% lundi matin, mais affiche encore un repli de 53% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|0,1734 EUR
|Euronext Paris
|+0,35%
