Biophytis obtient l’autorisation IND de la FDA pour démarrer son étude OBA de phase 2 dans l’obésité

Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce aujourd'hui l’obtention de l’autorisation Investigational New Drug (IND) auprès de la Food and Drug Administration (FDA), concernant son étude clinique OBA de phase 2 dans l'obésité avec BIO101 (20-hydroxyecdysone).



Stanislas Veillet, CEO de Biophytis, a déclaré : « L'obésité représente un défi médical majeur et une opportunité considérable de croissance pour Biophytis. Le marché des traitements de l'obésité, évalué à 6 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 42%. L’obtention de l’IND par la FDA est une étape cruciale qui nous permet de progresser rapidement dans cette indication et d'attirer de nouveaux partenaires pharmaceutiques. »