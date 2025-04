Biophytis lance la phase 2 de l'étude clinique OBA dans l'obésité

(AOF) - Biophytis confirme le lancement de la phase 2 de l’étude clinique OBA dans l’obésité, le plus tôt possible en 2025. Cette société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge poursuivra le développement clinique de BIO101 dans l'obésité avec l’objectif d’évaluer l'efficacité et la sécurité de BIO101 dans la réduction de la perte de force musculaire due aux agonistes du GLP-1 chez des patients souffrant d'obésité.

Biophytis a obtenu la certification Investigational New Drug (IND) par la FDA en juillet 2024, une avancée majeure pour ce programme, qui bénéficie de l'expertise du Pr Marc-André Cornier, référence mondiale dans le domaine de l'obésité.

