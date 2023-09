Biophytis fait le point sur ses programmes d’accès précoce pour Sarconeos (BIO101) dans le traitement des formes sévères de COVID-19

Biophytis, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, a reçu une réponse de la Haute Autorité de Santé (HAS) à sa demande d’Autorisation d’Accès Précoce en France pour les patients souffrant de forme sévère de COVID-19.



Après examen du dossier de demande d’Autorisation d’Accès Précoce soumis fin mai 2023, la HAS a estimé que la Société n’avait pas fourni suffisamment de données lui permettant d’évaluer le rapport bénéfice vs risque précisément et d’autoriser le traitement de patients atteints de formes sévères de COVID-19, malgré les résultats statistiquement significatifs de l’étude COVA de phase 2-3.