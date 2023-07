Biophytis et SEQENS signent un partenariat pour la production du principe actif de Sarconeos (BIO101)

Paris, France, 18 juillet 2023 – 7h00 – Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge et SEQENS, acteur mondial intégré de solutions et ingrédients pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités offrant un large portefeuille de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité, annoncent la signature d’un contrat-cadre portant sur la production du principe actif de Sarconeos (BIO101), son principal candidat médicament développé dans trois indications : les formes sévères de Covid-19, la sarcopénie et la myopathie de Duchenne.



SEQENS assurera la production du principe actif de Sarconeos (BIO101) en France dans son usine de Villeneuve La Garenne près de Paris. Ce site historique a été modernisé et étendu en 2020 avec l’ouverture d'une unité pour la production d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à haut potentiel. Le centre de production est doté d’infrastructures de pointe respectueuses des engagements de SEQENS en termes de décarbonation et de santé et sécurité des salariés.