Biophytis et LynxKite renforcent leur alliance pour accélérer la découverte de médicaments dédiés à la longévité grâce à l’IA

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 12 mars 2026 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce l’extension de sa collaboration dans le domaine de la longévité computationnelle, initiée avec le projet MASSIVE (MAS Receptor Synthetic Innovation & Virtual Engineering for Sarcopenia therapy), et prévoit d’étendre cette plateforme à d’autres modalités. Cette initiative stratégique, également soutenue par Enterprise Singapore, s’appuie sur le partenariat en intelligence artificielle initié avec LynxKite Technologies, renforçant la mission de Biophytis en matière de longévité et consolidant sa plateforme de découverte de médicaments. La sarcopénie et les maladies liées à la longévité constituent également des domaines prioritaires dans le plan Research, Innovation and Enterprise (RIE) 2030 de Singapour