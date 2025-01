Biophytis entre en négociation exclusive avec une société pharmaceutique chinoise pour licencier BIO101

Biophytis SA annonce aujourd'hui l'entrée en négociation exclusive avec un laboratoire pharmaceutique chinois de premier plan. L’objectif de ces discussions est de finaliser un accord de licence pour co-développer et commercialiser BIO101 (20-Hydroxyecdysone) en Chine, dans les indications les plus prometteuses et les plus avancées : infections respiratoires virales, sarcopénie et obésité.



Le laboratoire pharmaceutique appartient à un grand groupe chinois et se distingue par son expertise du développement de technologies innovantes, et sa capacité à accéder à un marché en forte croissance.