Biophytis dévoile les résultats du premier semestre 2025 et fait le point sur sa stratégie

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 30 octobre 2025 – 23h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), entreprise pionnière dans le

développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, publie ses résultats financiers et fait point sur ses perspectives stratégiques.

Stanislas Veillet, Président-Directeur Général de Biophytis, a déclaré : « Le premier semestre2025 marque une étape décisive dans l'exécution de notre stratégie. Avec la signature d'un protocole d'accord pour créer une coentreprise en Asie, nous ouvrons la voie au premier essai clinique de Phase 3 au monde dans la sarcopénie. Parallèlement, le soutien d'EMBRAPII au Brésil pour notre essai de Phase 2 dans l'obésité confirme le potentiel de BIO101 en combinaison avec les GLP-1. Ces avancées concrètes, conjuguées au renforcement prévu de notre plateforme de recherche, positionnent Biophytis pour transformer durablement la vie de millions de patients et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »