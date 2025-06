Biophytis: cotation suspendue en attendant le rapport annuel information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Biophytis a annoncé jeudi soir qu'Euronext avait décidé la suspension de la cotation de ses actions en raison de la non-publication du rapport financier annuel au titre de l'exercice 2024.



Dans un bref communiqué, la société de biotechnologies déclare que la publication dudit rapport interviendra après la certification des comptes par ses commissaires aux comptes, cette dernière étant attendue pour la fin du mois de juin.



Pour mémoire, l'AMF impose aux sociétés cotées de publier leur rapport financier annuel, qui comprend notamment les comptes annuels et le rapport de leurs contrôleurs légaux, dans un délai de quatre mois suivant la clôture de leur exercice.



La cotation de l'action Biophytis sur Euronext Growth à Paris - suspendue depuis mardi dernier - devrait reprendre une fois le rapport financier annuel publié, indique la biotech.





Valeurs associées BIOPHYTIS 0,1310 EUR Euronext Paris 0,00%