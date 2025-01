Biophytis: cotation suspendue information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Biophytis annonce que la cotation de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription d'actions (BSA) sur Euronext Growth, ainsi que ses ADS (American Depositary Shares) sur le marché OTC, est temporairement suspendue à compter de l'ouverture de la bourse.



'Cette suspension intervient avant la conclusion d'une opération de refinancement dont les détails seront communiqués à la reprise de la cotation, dans les prochains jours', explique la société de biotechnologie spécialisée dans les maladies liées à l'âge.





