Biophytis confirme le lancement de l’essai clinique de Phase 2 OBA dans l’obésité

Fort de la récente augmentation de capital de 2,6 M€ annoncée le 26 mars 2025 et des résultats pré-cliniques prometteurs présentés lors de la 15ème Conférence Internationale sur la Fragilité et la Sarcopénie à Toulouse, Biophytis poursuivra le développement clinique de BIO101 dans l'obésité avec l’objectif d’évaluer l'efficacité et la sécurité de BIO101 dans la réduction de la perte de force musculaire due aux agonistes du GLP-1 chez des patients souffrant d'obésité.

Pour rappel, Biophytis a obtenu la certification Investigational New Drug (IND) par la FDA en juillet 2024, une avancée majeure pour ce programme OBA, qui bénéficie de l’expertise du Professeur Marc-André Cornier, une référence mondiale dans le domaine de l’obésité.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis déclare : « La priorité de la société est désormais de trouver un laboratoire pharmaceutique partenaire pour co-développer BIO101 dans l’obésité. Il pourra nous accompagner dans le développement clinique et règlementaire de notre candidat médicament jusqu’à l’autorisation de mise sur le marché et assurera le lancement du produit sur le continent américain. »