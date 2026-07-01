Biophytis communique ses résultats financiers provisoires et partage ses perspectives stratégiques

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 1er juillet 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, communique ses résultats financiers provisoires, non audités pour l’exercice 2025, et fait le point sur ses perspectives stratégiques.



Stanislas Veillet, Président-Directeur Général de Biophytis, a déclaré : « L'année 2025 a été une année de transformation pour Biophytis. Nous avons concrétisé l'accord stratégique avec nos partenaires asiatiques pour la création d'une joint-venture à Hong Kong, ouvrant la voie au tout premier essai clinique de Phase 3 au monde dans la sarcopénie. En parallèle, nous avons assaini en profondeur notre structure financière, et renforcé notre plateforme de découverte de médicaments. Ces avancées positionnent Biophytis pour transformer durablement la vie de millions de patients atteints de sarcopénie et d'obésité, et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »