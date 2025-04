Biophytis cible la restauration de la mobilité chez les patients obèses

Biophytis confirme son positionnement comme un des acteurs les plus avancés dans la restauration de la mobilité chez les patients souffrant d’obésité traités par GLP-1. Alors que ces traitements révolutionnent la prise en charge par une perte de poids significative, ils induisent également une perte de masse musculaire préoccupante, compromettant la mobilité, la force et la qualité de vie des patients. Il est indispensable de parler de perte de masse grasse tout en se concentrant sur l’amélioration des capacités fonctionnelles de mobilité. Le développement de BIO101 en combinaison avec les médicaments GLP1 va dans ce sens. Les résultats précliniques récemment révélés démontrent que le candidat médicament BIO101, en

combinaison avec les GLP-1, permet une perte qualitative de poids et améliore la fonction et la force

musculaires.

Ainsi, Biophytis cible spécifiquement une sous-population à forte valeur : les patients atteints d’obésité et traités par GLP-1. Grâce à son mécanisme d’action, BIO101 ouvre ainsi la voie à une nouvelle génération de traitements combinés, centrés sur la qualité de la perte de poids et la restauration de la mobilité pour

les patients.