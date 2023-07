Biophytis annonce un Placement Direct Enregistré de 3,8 millions de dollars

(«Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de thérapies visant à ralentir les processus dégénératifs associés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu des accords définitifs pour l'achat et la vente de 1 333 334 unités, chacune consistant en une (1) American Depositary Share ("ADS") ou un (1) bon de souscription préfinancé donnant droit à un (1) ADS (les « bons préfinancés »), et un (1) bon de souscription (le "bon de souscription ordinaire") donnant droit à une (1) ADS, à un prix d'achat de 2,85 $ par unité comportant une ADS et 2,84 $ par unité comportant un bon préfinancé. Chaque ADS représente le droit de recevoir cent actions ordinaires nouvelles de la Société, d'une valeur nominale de 0,01 € par action. Les ADS et les bons préfinancés sont acquis dans le cadre d'une offre directe enregistrée et les bons de souscription ordinaires dans le cadre d'un placement privé simultané.