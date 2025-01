Biophytis annonce un nouvel apport en cash et une conversion de dettes pouvant atteindre 8,6 M€ pour financer son programme dans l’obésité

Biophytis annonce la réalisation d’une opération de refinancement pour un montant total cible de 8,6 M€. Cette opération permet de consolider sa structure financière grâce à l’arrivée de nouveaux investisseurs et de lancer l’étude de phase 2 OBA aux États-Unis. L'opération combine une injection de liquidités de 2,5 M€ et une conversion de dettes en actions, ciblée à 6,1 M€, afin de renforcer la structure financière de la Société. Avant la réalisation de l'opération, le conseil d’administration de la Société a décidé de réduire la valeur nominale des actions à dix centimes d’euro (0,10 €).



Les fonds levés seront utilisés pour financer le programme de développement dans l’obésité et trouver de nouveaux partenaires pharmaceutiques pour le codéveloppement de BIO101.