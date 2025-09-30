Biophytis annonce sa participation à quatre événements clés au cours du 4ème trimestre 2025

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 30 septembre 2025 – 07h00 – Biophytis SA ("la Société"), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce aujourd’hui sa participation à quatre événements internationaux d’envergure qui reflètent la complémentarité de sa stratégie de développement :

• CF&B Midcap Events

o Paris, 30 septembre – 1er octobre 2025 o Genève, 10 décembre 2025

• BIO-Europe (Vienne, 3-5 novembre 2025)

• SCWD Annual Conference (Rome, 11-13 décembre 2025)

À Paris et à Genève, la société interviendra aux Midcap Events organisés par CF&B, une plateforme de référence pour les sociétés cotées permettant de rencontrer de nombreux investisseurs institutionnels spécialisés dans les small & midcap. Biophytis pourra ainsi présenter ses avancées récentes, notamment dans la sarcopénie et l’obésité, et échanger avec la communauté financière sur ses perspectives de développement.

À Vienne, Biophytis participera à BIO Europe 2025, le plus grand événement de partnering en biotechnologie en Europe, réunissant tous les acteurs clés de la chaîne de valeur pharmaceutique et biopharmaceutique. Biophytis saisira l’opportunité de cet événement pour rencontrer de nouveaux partenaires industriels potentiels, identifier des collaborations possibles et poser les bases d’alliances stratégiques en soutien à ses développements cliniques.