Biophytis annonce les premiers résultats très prometteurs de l’étude de phase 2-3 COVA dans l’insuffisance respiratoire liée à la COVID-19

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, U.S.), le 7 septembre 2022, 8h00 – Biophytis SA (NasdaqCM: BPTS, Euronext Growth Paris: ALBPS) (la “Société” ou “Biophytis”), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, publie aujourd’hui les premiers résultats de son étude clinique de phase 2-3 COVA évaluant Sarconeos (BIO101) dans le traitement de l’insuffisance respiratoire liée à la COVID-19.

L‘objectif de l’étude était d’étudier l’efficacité et la sécurité de Sarconeos (BIO101), 350 mg BID chez des patients COVID-19 hospitalisés avec hypoxémie, à risque d’insuffisance respiratoire nécessitant l’utilisation d’oxygène à haut débit ou d’une ventilation mécanique, et de décès. La proportion et le temps d’apparition de ces évènement négatifs ont été étudiés pendant 28 jours, avec un suivi de la mortalité et de la sécurité pendant plus de 90 jours. Les 233 patients traités avaient 63 ans en moyenne, dont 64% d’hommes, recrutés en Europe, aux Etats-Unis et au Brésil entre T3 2020 et T1 2022, infectés par les variants principaux du SARS-Cov-2.