Biophytis annonce le succès du transfert industriel de production de BIO101 (20-hydroxyecdysone) par son prestataire Seqens

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 12 juin 2024 – 7h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce le succès du transfert de production à taille industrielle de BIO101 (20-hydroxyecdysone) par Seqens. Seqens, acteur mondial intégré de solutions et ingrédients pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités offrant un large portefeuille de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité, a produit le premier lot conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP) de BIO101 (20-hydroxyecdysone) dans son usine de Villeneuve La Garenne (Île-de-France). Ce lot est désormais disponible pour être utilisé dans le programme de développement clinique de Biophytis visant à traiter la détérioration respiratoire chez les patients atteints de la Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD).