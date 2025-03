Biophytis annonce le succès d'un placement privé d'environ 2,6 millions d'euros

Augmentation de capital d'un montant total d'environ 2,6 millions d'euros brut par l'émission de 4 307 614 nouvelles actions, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions, à 0,26 € par unité, et de 5 692 308 bons de souscription d'actions préfinancés, chacun assorti d'un bon de souscription d'actions, à 0,25 € par unité préfinancée.

§

§ Le produit brut comprend 2 millions d'euros provenant d'Armistice et environ 0,6 million d'euros provenant d'un nombre limité d'autres investisseurs qualifiés.

§

§ Règlement-livraison des actions nouvelles et des bons de souscription d'actions prévue le 28 mars 2025.



NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON ET EN AFRIQUE DU SUD



Biophytis annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 2,6 M€ souscrite par un nombre limité d'investisseurs, dont Armistice (pour 2 M€) et des investisseurs qualifiés (pour 0,6 M€) (le ” Placement Privé »).