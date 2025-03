Biophytis annonce le règlement-livraison de son placement privé de 2,6 millions d'euros

Biophytis annonce aujourd'hui le règlement-livraison de son placement privé d’un montant de 2 599 979, 72 d’euros (incluant la prime d’émission) réalisé par voie d’émission, sans droit préférentiel de souscription, de (i) 4 307 614 actions ordinaires nouvelles de la Société (les « Actions Nouvelles »), à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d’action (un « BSA ») (les « ABSA »), et de (ii) 5 692 308 bons de souscription préfinancés (les « BSA Préfinancés ») à chacun desquels est attaché un BSA (les « Unités Préfinancés »), qui a été annoncé le 26 mars 2025.

Les Actions Nouvelles ont été admises aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d’ores et déjà cotées sous le code ISIN FR001400OLP5.

Les BSA, qui ont été immédiatement détachés des Actions Nouvelles lors de leur émission sont cotés sur Euronext Growthà dater de ce jour et sous le code ISIN BSA FR001400YN90.

Maxim Group LLC a agi en tant qu’agent de placement principal et Invest Securities en tant que co-agent de placement dans le cadre du Placement Privé.