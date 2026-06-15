Biophytis annonce la suspension provisoire de la cotation de son action

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 15 Juin 2026 à 23h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce la suspension provisoire de la cotation de son action par Euronext. Cette suspension est consécutive à la non-publication du rapport financier annuel de l’exercice clos au 31 décembre 2025 en raison d’un retard opérationnel dans la production des comptes. La publication du rapport interviendra après certification des comptes par les commissaires aux comptes, celle-ci étant attendue au plus tard pour la fin du mois de juillet 2026.



La cotation de l’action Biophytis sur Euronext Growth à Paris a été suspendue le 15 juin 2026 et devrait reprendre après publication du rapport financier annuel. La Société tiendra informé le marché de la date de reprise de la cotation.