Biophytis annonce la signature d’un accord-cadre avec Intsel Chimos, laboratoire pharmaceutique qui exploitera Sarconeos (BIO101) en France pour le traitement des formes sévère de COVID-19

• Biophytis et Intsel Chimos ont signé un accord-cadre qui prévoit qu’Intsel Chimos soit le laboratoire pharmaceutique exploitant, partenaire et distributeur en France, pour le médicament Sarconeos (BIO101) développé par Biophytis dans le cadre de la demande d’accès précoce.

• La demande d’accès précoce, en cours auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS), a pour objectif de permettre dès le second semestre 2023 le traitement avec Sarconeos (BIO101) des patients hospitalisés atteints de formes sévères de COVID-19.





Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 02 mars 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui la signature d’un accord-cadre avec la société pharmaceutique Intsel Chimos, qui deviendra son Exploitant Pharmaceutique en France dans le cadre de la demande d’accès précoce de Sarconeos (BIO101), pour le traitement des formes sévères de COVID-19, si elle est approuvée.