BIOPHYTIS ANNONCE LA RÉALISATION D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 5,3 MILLIONS D’EUROS DESTINÉE À FINANCER SON ESSAI DE PHASE 2 DANS L’OBÉSITÉ

• Augmentation de capital d’un montant brut de 5,3 millions d’euros (dont 4,75 millions d’euros en numéraire et 0,55 million d’euros en remboursement en actions de la dette Hexagon) par l’émission de 101 923 092 actions nouvelles et de bons de souscription donnant droit à 127 403 865 actions nouvelles.

• L'essai clinique dans l'obésité, grâce à la combinaison du produit de l'opération et des lignes de crédit existantes, est désormais entièrement financé jusqu'à la publication des premiers résultats au premier semestre 2028.

• La répartition du placement est équilibrée entre les investisseurs institutionnels américains et européens (respectivement 62 % et 38 %).

• Utilisation du produit : poursuite de l’essai clinique sur l’obésité aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Brésil, et prolongation de l’horizon de trésorerie de la société au moins jusqu’au premier trimestre 2028.

• Tous les bons de souscription issus de l’augmentation de capital de mars 2026 ont été exercés, pour un produit total de 2,8 millions d’euros.

• Le solde restant dû de la ligne de crédit Hexagon a été ramené de 1,2 million d’euros à 0,65 million d’euros grâce à son remboursement en actions dans le cadre de l’augmentation de capital.

• 350 132 497 actions en circulation après l’offre et une trésorerie et équivalents de trésorerie de 8,9 millions d’euros.