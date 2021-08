Biophytis annonce l'émission de 4.950.000 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à NEGMA et l'exécution des jugements du 16 mars et 16 juillet 2021

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) - Le 13 Août 2021, à 23h - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « société ») société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui avoir exécuté les obligations mises à sa charge par (i) le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2021 et (ii) le au jugement du 16 juillet 2021 du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris (voir les communiqués de presse du 19 mars 2021 et du 19 juillet 2021, disponibles sur le site de la Société) dans l'affaire opposant Biophytis à Negma Group Ltd (« Negma ») au sujet du contrat d'ORNANEBSA conclu le 21 août 2019. Dans le cadre de cette exécution, Biophytis a notamment émis 4.950.000 actions nouvelles au profit de Negma, au titre d'une augmentation de capital qui lui a été réservée sur la base de la 13ème délégation de l'assemblée générale du 10 mai 2021.