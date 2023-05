Biophytis a présenté les résultats positifs de Phase 2-3 COVA

à la Conférence internationale

de l’American Thoracic Society





Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 25 mai 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui qu'elle a présenté les résultats positifs de l'étude de phase 2-3 COVA avec Sarconeos (BIO101) dans les formes sévères de COVID-19 lors de la conférence internationale de l’American Thoracic Society (ATS 2023), qui s’est tenue à Washington DC, entre le 19 et le 24 mai 2023.



Le Docteur Girish Nair, MD – William Beaumont Hospital, Royal Oak, MI 48073, USA, et principal Investigateur de l'étude COVA aux États-UInis, a fait une présentation orale des résultats intitulée « Étude Clinique COVA : Résultats d'une étude de phase 2-3 en double aveugle, contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de BIO101 chez des patients hospitalisés atteints de formes sévères de COVID-19 ».

En parallèle, Biophytis a présenté un poster qui est disponible sur le site web de la Société.