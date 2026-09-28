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BioNTech va fermer trois sites en Allemagne, faute d'acheteurs potentiels
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 16:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression d'une référence erronée à Singapour dans le premier paragraphe et le titre)

FRANCFORT, 28 septembre - Le fabricant allemand de vaccins contre la COVID-19 BioNTech 22UAy.DE a annoncé lundi qu’il fermerait les sites allemands qu’il n’a pas réussi à vendre, alors qu’il se détourne de la production liée à la pandémie.

"Malgré tous les efforts déployés par l’ensemble des parties concernées et un processus de vente de grande envergure, il n’a malheureusement pas été possible de conclure une vente", a déclaré un porte-parole.

Le porte-parole a ajouté que l’entreprise de biotechnologie s’était mise d’accord avec le comité d’entreprise sur des solutions socialement responsables et des conditions de licenciement supplémentaires pour le personnel concerné.

BioNTech avait annoncé en mai qu’elle chercherait des repreneurs pour ses sites allemands d’Idar-Oberstein, Marbourg et Tübingen, ainsi qu’à Singapour, faute de quoi elle procéderait à leur fermeture progressive.

Cette restructuration, qui touche jusqu’à 1 860 emplois, s’inscrit dans le cadre d’un transfert de la production de son vaccin contre la COVID-19 à son partenaire Pfizer PFE.N .

BioNTech, l'inventeur initial du vaccin le plus couramment utilisé dans le monde occidental pendant la pandémie, a déclaré en mars que ses deux cofondateurs quitteraient l'entreprise d'ici la fin de l'année pour se lancer dans une nouvelle aventure.

(1 dollar = 0,8554 euro)

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